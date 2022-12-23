Росія готується до масової депортації населення на окупованих територіях, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські окупанти називають депортацію - "евакуацією".

"Ворог проводить підготовку до примусової евакуації мешканців міста Василівка та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області. Аналогічні дії відбуваються й на лівобережній Херсонщині, де готуються до "евакуації" мешканців Каховки та Нової Каховки", - йдеться у матеріалі ЦНС.

Для обґрунтування "евакуації" росіяни спочатку припиняють роботу соціальних закладів й посилюють обстріли.

Після цього росіяни оголошують спочатку добровільну, а потім примусову "евакуацію".

На Херсонщині поліцейські виявили 7 катівень та 8 місць ув'язнення, де в одному ізоляторі тримали понад 300 людей.

Від моменту деокупації до 22 грудня слідчі підтвердили загибель 332 мирних мешканців Херсонської області.

У російських силовиків та військових, які воюють в окупаційних підрозділах на Херсонському напрямку, конфлікт через недостатнє матеріальне забезпечення.

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