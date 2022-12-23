Росія готується до масової депортації населення на окупованих територіях, - ЦНС
Російські терористи готуються провести масову депортацію населення з низки населених пунктів на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Російські окупанти називають депортацію - "евакуацією".
"Ворог проводить підготовку до примусової евакуації мешканців міста Василівка та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області. Аналогічні дії відбуваються й на лівобережній Херсонщині, де готуються до "евакуації" мешканців Каховки та Нової Каховки", - йдеться у матеріалі ЦНС.
Для обґрунтування "евакуації" росіяни спочатку припиняють роботу соціальних закладів й посилюють обстріли.
Після цього росіяни оголошують спочатку добровільну, а потім примусову "евакуацію".
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- Від моменту деокупації до 22 грудня слідчі підтвердили загибель 332 мирних мешканців Херсонської області.
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