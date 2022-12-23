На Херсонщині з моменту деокупації слідчі підтвердили загибель 332 мирних мешканців, 17 із них – діти
Від моменту деокупації до 22 грудня слідчі підтвердили загибель 332 мирних мешканців Херсонської області
Про це розповів під час брифінгу у Медіацентрі Україна – Укрінформ т.в.о. начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Херсонській області Андрій Кований.
"Якщо брати до уваги Херсон, то цілять фактично у житлові квартали, намагаються поцілити у місця критичної інфраструктури, але летить фактично по всьому місту. На жаль, серед мирних громадян є і травмовані, і загиблі майже щодня. Загалом наразі від моменту деокупації слідчими підтверджено інформацію про загибель 332 цивільних, 17 з них – діти, ще 74 особи не встановлені", – повідомив Кований.
Ворожі обстріли Херсонщини не припинялися від початку бойових дій у регіоні.
- На Херсонщині поліцейські виявили 7 катівень та 8 місць ув'язнення, де в одному ізоляторі тримали понад 300 людей.
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