На Херсонському напрямку стався конфлікт між ФСБ і російськими військовими, - Центр національного спротиву
У російських силовиків та військових, які воюють в окупаційних підрозділах на Херсонському напрямку, конфлікт через недостатнє матеріальне забезпечення
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Між окупаційними силовиками (прим. - росгвардія, ФСБ) та військовими наростає напруга через недостатнє матеріальне забезпечення. Так, перші відбирають найкращі транспортні засоби, які доставляють окупанти на тимчасово окуповані території. Водночас військові отримують забезпечення потреб за надлишковим принципом", - йдеться у матеріалі.
Ситуація між окупантами також погіршується через негласну заборону на доставлення нових транспортних засобів через Крим.
Моральний стан росіян на лівому березі Херсонщини різко знижується.
- На Херсонщині поліцейські виявили 7 катівень та 8 місць ув'язнення, де в одному ізоляторі тримали понад 300 людей.
- Від моменту деокупації до 22 грудня слідчі підтвердили загибель 332 мирних мешканців Херсонської області.
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