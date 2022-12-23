Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Між окупаційними силовиками (прим. - росгвардія, ФСБ) та військовими наростає напруга через недостатнє матеріальне забезпечення. Так, перші відбирають найкращі транспортні засоби, які доставляють окупанти на тимчасово окуповані території. Водночас військові отримують забезпечення потреб за надлишковим принципом", - йдеться у матеріалі.

Ситуація між окупантами також погіршується через негласну заборону на доставлення нових транспортних засобів через Крим.

Моральний стан росіян на лівому березі Херсонщини різко знижується.

На Херсонщині поліцейські виявили 7 катівень та 8 місць ув'язнення, де в одному ізоляторі тримали понад 300 людей.

Від моменту деокупації до 22 грудня слідчі підтвердили загибель 332 мирних мешканців Херсонської області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb