Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого по 23 грудня Росія втратила:

особового складу – близько 100 950 (+550) осіб,

танків – 3005 (+2) од,

бойових броньованих машин – 5986 (+5) од,

артилерійських систем – 1984 (+6) од,

РСЗВ – 414 (+1) од,

засоби ППО – 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5),

крилаті ракети – 653 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7) од,

спеціальна техніка – 178 (+0).

22 грудня стало відомо, що українські захисники знищили російського найманця-майора, який воював у складі ПВК Вагнера.

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