ЗСУ ліквідували російського майора, який воював у ПВК Вагнера, - офіцер Штефан

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Майору - поліцаю запасу Денису Лінніку не сиділося на пенсії. Записався до ПВК "Дембель" (Вагнера) і за традицією, як завжди, успішно демобілізований", - пише Штефан.

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