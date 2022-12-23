ЗСУ ліквідували російського майора, який воював у ПВК Вагнера, - офіцер Штефан
Українські захисники знищили російського найманця-майора, який воював у складі ПВК Вагнера
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Майору - поліцаю запасу Денису Лінніку не сиділося на пенсії. Записався до ПВК "Дембель" (Вагнера) і за традицією, як завжди, успішно демобілізований", - пише Штефан.
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