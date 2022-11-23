Росія 22 листопада масово обстріляла Сумську область з артилерії, кулеметів і автоматів
Протягом доби, 22 листопада, російський агресор обстрілював Есманську, Глухівську, Путивльську, Зноб-Новгородську, Дружбівську та Шалигинську громади Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
По Есманській громаді росіяни почали бити близько 11:00. Агресор з автоматів обстріляв прикордоння. Одне з сіл Глухівської громади потрапило під російський обстріл з кулеметів після 11:40.
По Шалигинській громаді ворог вдарив зі ствольної артилерії. Було 9 прильотів. Путивльська громада: близько 18:00 росіяни знову обстріляли прикордоння зі ствольної артилерії. Зафіксовано 15 прильотів.
Зноб-Новгородська громада: близько 21:00 росіяни вдарили з САУ. Відомо про 6 прильотів.
Дружбівську громаду ворог обстріляв теж із САУ. Загалом нарахували 20 прильотів. Пошкоджено лінію електропостачання. У всіх інших випадках - без руйнувань.
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