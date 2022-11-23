Росія 22 листопада масово обстріляла Сумську область з артилерії, кулеметів і автоматів

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

По Есманській громаді росіяни почали бити близько 11:00. Агресор з автоматів обстріляв прикордоння. Одне з сіл Глухівської громади потрапило під російський обстріл з кулеметів після 11:40.

По Шалигинській громаді ворог вдарив зі ствольної артилерії. Було 9 прильотів. Путивльська громада: близько 18:00 росіяни знову обстріляли прикордоння зі ствольної артилерії. Зафіксовано 15 прильотів.

Зноб-Новгородська громада: близько 21:00 росіяни вдарили з САУ. Відомо про 6 прильотів.

Дружбівську громаду ворог обстріляв теж із САУ. Загалом нарахували 20 прильотів. Пошкоджено лінію електропостачання. У всіх інших випадках - без руйнувань.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb