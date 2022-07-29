Росія 4 рази за день обстріляла Сумщину, зафіксовано 44 прильоти
За день, 28 липня, російський агресор 4 рази обстріляв Сумську область
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні росіяни обстріляли наші території 4 рази, усього було понад 44 прильоти. Били по Краснопільській, Шалигинській та Буринській громадах з мінометів, гранатометів та САУ. Жертв та руйнувань немає", - написав Живицький.
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