Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні росіяни обстріляли наші території 4 рази, усього було понад 44 прильоти. Били по Краснопільській, Шалигинській та Буринській громадах з мінометів, гранатометів та САУ. Жертв та руйнувань немає", - написав Живицький.

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