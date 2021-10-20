Росія анонсувала масштабні військові навчання з Білоруссю в 2023 році

Про це повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передають росЗМІ.

Він зазначив, що на спільній колегії військових відомств РФ і Білорусі домовилися про нові масштабні навчання. Було затверджено план забезпечення військової безпеки до 2024 року.

"Найбільш масштабним заходом, передбаченим цим документом, стануть спільні навчання "Щит Союзу", які проведемо в 2023 році", - зауважив Шойгу.

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