Росія анонсувала масштабні військові навчання з Білоруссю в 2023 році
Російська Федерація та Білорусь у 2023 році проведуть масштабні військові навчання "Щит Союзу"
Про це повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передають росЗМІ.
Він зазначив, що на спільній колегії військових відомств РФ і Білорусі домовилися про нові масштабні навчання. Було затверджено план забезпечення військової безпеки до 2024 року.
"Найбільш масштабним заходом, передбаченим цим документом, стануть спільні навчання "Щит Союзу", які проведемо в 2023 році", - зауважив Шойгу.
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