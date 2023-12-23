Росія атакувала Херсонщину з безпілотника: загинув літній чоловік
У неділю, 23 грудня, російська армія вдарила з безпілотника по Станіславу Херсонської області. Поранення, несумісні з життям, дістав літній чоловік
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами окупаційні війська атакували село Станіслав з безпілотника.
"Від отриманих поранень загинув 69-річний місцевий житель", - зазначив він.
- Ввечері 22 грудня Росія запустила "шахеди" з південного та північного напрямку. Дрони атакували Одеську область, інші - летіли через центр країни.
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