Росія блокує роботу зернових ініціатив – це примус до переговорів, – морський експерт Клименко
Морський експерт Андрій Клименко вважає, що Росія блокує роботу зернових коридорів обстрілами для того, аби змусити Україна до переговорів
Про це в Медіацентрі заявив керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.
РФ може тиснути через зернові коридори за для переговорів з Києвом, хоча б за темою експорту українського збіжжя.
"Все, що зараз робить Росія – обстріли ракетами, обстріли дронами, блокування роботи зернових коридорів – це все примус до переговорів. "А давайте ми зустрінемось і поговоримо". Їм треба будь-які переговори, бо у них погано справи йдуть на фронті", – пояснив Клименко.
Морський експерт додав, що Москва буде створювати умови для того, щоб хоч хтось почав з нею розмовляти: "Там, де буде проблема зерна, там можна буде вставляти й інші питання, які її цікавлять".
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