Про це в Медіацентрі заявив керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

РФ може тиснути через зернові коридори за для переговорів з Києвом, хоча б за темою експорту українського збіжжя.

"Все, що зараз робить Росія – обстріли ракетами, обстріли дронами, блокування роботи зернових коридорів – це все примус до переговорів. "А давайте ми зустрінемось і поговоримо". Їм треба будь-які переговори, бо у них погано справи йдуть на фронті", – пояснив Клименко.

Морський експерт додав, що Москва буде створювати умови для того, щоб хоч хтось почав з нею розмовляти: "Там, де буде проблема зерна, там можна буде вставляти й інші питання, які її цікавлять".

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.

4 жовтня Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із Путіним.

18 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що консультації України з Росією й надалі можливі, попри забороні на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

21 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган планував найближчими днями знову зателефонувати лідерам України та РФ, щоб влаштувати переговори про мир.

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