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"Путін став відкритішим до переговорів": Ердоган не втрачає надії організувати зустріч президентів України й Росії

21 жовтня, 2022 п'ятниця
14:49
Світ Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган планує найближчими днями знову зателефонувати лідерам України та РФ, щоб влаштувати переговори про мир

Про це повідомляє Anadolu.

"Туреччина не втрачає надії на діалог між лідерами РФ та України. Обидві сторони сьогодні зазнають тяжких втрат. Впевнений, що сторони, що програла, у світу не буде", - сказав Ердоган.

За словами турецького президента, "Путін зараз набагато м'якший і відкритіший до переговорів, ніж раніше", а під час вчорашніх переговорів із Зеленським він відчув, що "в нього теж немає такого блокування, і що він теж виступає за подолання цього питання".

Ердоган сподівається "об'єднати двох лідерів".

"Послухавши обох лідерів, ми побачимо, наскільки далеко вони можуть завести телефонну дипломатію, яку ми проведемо найближчими днями… Ми сподіваємось, що ми продовжимо шлях до миру, об'єднавши двох лідерів. Тому що обидві сторони зазнають серйозних втрат. Я вірю, що з миром не буде тих, хто програв", - додав він.

  • 8 жовтня Ібрагім Калин заявив, що Володимир Путін вимагає від Заходу великої угоди, яка б зафіксувала "нові реалії" у світі. 
  • 13 жовтня Путін запропонував постачати газ у Європу через Туреччину. За його словами, транзит газу з "Північних потоків" можна перемістити, створивши найбільший хаб у Туреччині. Москва, на думку Путіна, може зробити постачання газу через Чорне море основним маршрутом постачання палива.
  • 19 жовтня Ердоган заявив про домовленість з Путіним про створення в Туреччині "газового хабу".

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Володимир Путін
Туреччина
Володимир Зеленський
Реджеп Ердоган
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