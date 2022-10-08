Про це повідомляє CNN.

З відповідною заявою виступив речник Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калін після розмови президента Туреччини з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася 7 жовтня.

"Путін хоче мати нову велику угоду, нову угоду із Заходом. Це частково стосується України, безсумнівно. Але найбільша проблема — це справді нова угода між Росією та західним світом", — сказав Калін.

За його словами, Москва вважає, що угоди, укладені наприкінці холодної війни за лідера СРСР Михайла Горбачова та президента РФ Бориса Єльцина, більше не відповідають інтересам сучасної Росії.

"Є нова Росія, є новий світ, є нова реальність, і вони хочуть мати нову угоду. Весь світовий ліберальний порядок стоїть перед великим випробуванням", - зазначив Калін.

Він також висловив переконання, що попри заяву президента України Володимира Зеленського про відмову від переговорів із нинішнім президентом РФ, діалог між Україною та Росією відновиться.

"Питання в тому, коли ми повернемося до цього і скільки шкоди буде завдано до того часу" – підкреслив Калін.

7 жовтня Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

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