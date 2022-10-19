Ердоган заявив про домовленість з Путіним про створення в Туреччині "газового хабу"

Про це інформує Reuters.

Реджеп Тайїп Ердоган виступаючи перед членами своєї "Партії справедливості та розвитку" заявив, що Путін стверджує про можливість отримання Європою газу через Туреччину.

"Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив у середу, що домовився зі своїм російським колегою Володимиром Путіним про створення в Туреччині газового хабу", - йдеться в повідомленні.

8 жовтня Ібрагім Калин заявив, що Володимир Путін вимагає від Заходу великої угоди, яка б зафіксувала "нові реалії" у світі.

13 жовтня Путін запропонував постачати газ у Європу через Туреччину. За його словами, транзит газу з "Північних потоків" можна перемістити, створивши найбільший хаб у Туреччині. Москва, на думку Путіна, може зробити постачання газу через Чорне море основним маршрутом постачання палива.

На думку президента Туреччини Реджепа Ердогана, найзручнішим місцем для запропонованого Путіним нового "газового хабу" до Європи може стати регіон Трак'я на північному заході Туреччини.

15 жовтня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін хоче провести переговори з Заходом щодо України, можливо навіть з президентом США Джо Байденом.

Речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин заявив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським зараз неможлива.

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