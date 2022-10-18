Про це повідомляє A Haber.

За словами Калина, Путін виявляє бажання зустрітися із Зеленським, проте після незаконної анексії українських територій така зустріч виглядає неможливою.

"Запрошення нашого президента залишається. Після рішення про анексію Путін хоче зустрічі, але українська сторона справедливо каже, що ми не зустрінемося до кінця анексії. Підкреслюю, що рішення буде в рамках територіальної цілісності України. Туреччина – єдина країна, яка докладає зусиль і закликає до вирішення", - сказав Калин.

Він також натякнув, що у світі нібито є країни, які зацікавлені у затягуванні війни в Україні.

"Є підхід, щоб "зламати руку і крило" Росії, зменшити її могутність. Це тільки продовжить війну", - зазначив Калін.

8 жовтня Ібрагім Калин заявив, що Володимир Путін вимагає від Заходу великої угоди, яка б зафіксувала "нові реалії" у світі.

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