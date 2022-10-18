У Ердогана визнали, що зустріч Путіна та Зеленського зараз неможлива
Речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин заявив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським зараз неможлива
Про це повідомляє A Haber.
За словами Калина, Путін виявляє бажання зустрітися із Зеленським, проте після незаконної анексії українських територій така зустріч виглядає неможливою.
"Запрошення нашого президента залишається. Після рішення про анексію Путін хоче зустрічі, але українська сторона справедливо каже, що ми не зустрінемося до кінця анексії. Підкреслюю, що рішення буде в рамках територіальної цілісності України. Туреччина – єдина країна, яка докладає зусиль і закликає до вирішення", - сказав Калин.
Він також натякнув, що у світі нібито є країни, які зацікавлені у затягуванні війни в Україні.
"Є підхід, щоб "зламати руку і крило" Росії, зменшити її могутність. Це тільки продовжить війну", - зазначив Калін.
- 8 жовтня Ібрагім Калин заявив, що Володимир Путін вимагає від Заходу великої угоди, яка б зафіксувала "нові реалії" у світі.
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