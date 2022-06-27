Росія блокує в морських портах близько 80 іноземних суден з екіпажами
Російські сили продовжують блокувати у морських портах України близько 80 суден
Про це повідомив заступник голови Адміністрації морських портів по взаємодії з органами влади Дмитро Барінов, пише Медіацентр "Україна".
"У наших портах близько 80 заблокованих іноземних суден разом з екіпажами. Дехто евакуювався на початку, декого замінили українські моряки. Бо судно не можна лишати без контролю", – сказав він.
За словами Барінова, на заблокованих у морі суднах лишається товар, але вони не можуть вийти з портів.
Він також додав, що не вдалося підтвердити інформацію, що одне з суден нібито вийшло з Маріупольського порту.
- Нагадаємо, за даними американської розвідки, росіяни отримали наказ замінувати чорноморські порти України.
- В Україні через російську агресію заблоковано вхід суден в усі морські порти.
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