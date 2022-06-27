Про це повідомив заступник голови Адміністрації морських портів по взаємодії з органами влади Дмитро Барінов, пише Медіацентр "Україна".

"У наших портах близько 80 заблокованих іноземних суден разом з екіпажами. Дехто евакуювався на початку, декого замінили українські моряки. Бо судно не можна лишати без контролю", – сказав він.

За словами Барінова, на заблокованих у морі суднах лишається товар, але вони не можуть вийти з портів.

Він також додав, що не вдалося підтвердити інформацію, що одне з суден нібито вийшло з Маріупольського порту.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, росіяни отримали наказ замінувати чорноморські порти України.

В Україні через російську агресію заблоковано вхід суден в усі морські порти.

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