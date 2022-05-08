Росія двічі обстріляла прикордонну територію на Сумщині
Надвечір 8 травня Росія обстріляла прикордонну територію України на Сумщині і частково Чернігівщині, попередньо обійшлося без жертв
Про це повідомила Держприкордонслужба України у фейсбук.
"Українське прикордоння сьогодні надвечір двічі обстріляли з території росії. У Шосткинському районі Сумської області на відстані близько 3 км від держрубежу прикордонники зафіксували 10 розривів ракет, випущених системою залпового вогню з рф", – йдеться у повідомленні.
Крім того, Росія зі своєї території відкривала мінометний вогонь по прикордонній території.
Так, декілька мін розірвалися за 1,5 км від кордону, на околиці одного з сіл Городнянського району Чернігівської області.
За попередніми даними, обійшлося без жертв, однак поки що ці дані уточнюються.
- Нагадаємо, 7 травня Росія обстріляла дві громади Сумської області з авіації.
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