Росія готує акції у Франції та Бельгії проти постачання літаків до України, - ЗМІ
Спецслужби Росії планують залучити свою агентуру у Франції та Бельгії для організації антиукраїнських демонстрацій проти постачання бойових літаків Києву
Про це пише польське видання Nowiny Polskie.
"Протести стануть відповіддю на рішення Польщі поставити перші 4 винищувачі МіГ-29 Києву. Для створення масовості прокремлівських протестів російська пропаганда використовуватиме кадри демонстрацій у Франції, що не вщухають, проти пенсійної реформи, а організатори антиукраїнських мітингів постараються збирати своїх нечисленних "прихильників" поблизу епіцентрів антиурядових акцій", – сказано в публікації.
За даними видання, відомо про плани російських спецслужб підтримати проведення трьох антиукраїнських акцій – у Парижі 18 березня, Тулузі 19 березня та Брюсселі 4 квітня.
За організацією протестів у Парижі стоїть колишній близький соратник Марін Ле Пен французький політик Флоріан Філіппо/Florian Philippot.
Раніше на своїй сторінці у twitter він закликав вийти на мітинг проти рішення польської влади передати Україні бойові літаки, оскільки, на думку Філіппо, таким чином Польща втягує Євросоюз та НАТО у війну з Росією. Крім цього, Філіппо відкрито назвав українців "нацистами" та активно просуває російські наративи.
"У лютому 2023 року Філіппо вже проводив подібну маніфестацію під гаслами "Ні третій світовій!", "Виходимо з НАТО" та "Ні постачанням зброї Україні". Захід був активно розтиражований росЗМІ", – нагадало видання.
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Зазначається, що іншим організатором антиукраїнських протестів, які відбудуться 19 березня у Тулузі та 04 квітня біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі, є керівник організації "Русофони Піренеїв", 39-річна громадянка Франції та Росії Ганна Новікова.
"Учасники вимагатимуть від французьких та європейських політиків взяти до уваги їхню електронну петицію на сайті французького парламенту про скасовування введених санкцій проти Росії", – пише видання.
Як повідомляє видання, у демонстраціях консолідованих проросійських сил під гаслом #StopKillingDonbass і проти постачання зброї Україні планують взяти участь особи, які раніше як журналісти й спостерігачі перебували на тимчасово окупованих територіях України й висвітлювали події на користь РФ.
- 18 березня ексрадник колишнього командувача сухопутних військ США в Європі Марк Войджер, зазначив, що через тотальний провал Росії на полі бою, Кремль буде намагатися рухати конфлікт у гібридному плані: безпілотники, кібератаки, пропагандистські кампанії, розхитування ситуації у Молдові та інші провокації.
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