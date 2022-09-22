Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на 77-й Генасамблеї ООН.

"Ми намагалися впровадити основні положення Хартії ООН через перемовини, проте Росія боїться справжніх перемовин і не хоче виконувати жодні міжнародні зобов’язання. Росія бреше усім, як це дуже типово і притаманно агресорам і терористам. Навіть якщо зараз Росія говорить про перемовини, вона лише хоче сповільнити свій відступ. Росія хоче перезимувати на окупованих територіях України та підготуватись до нових атак. До нових нападів, нових Буч, Ізюмів, – переконаний він. – Або принаймні вони хочуть підготуватися до підсилення на окупованих землях та провести мобілізацію".

Україна не може погодитись на відкладену війну, адже це є життя українців. Тому українська армія потребує постійної підтримки в озброєнні.

Як також заявляв Зеленський під час виступу, Росія має заплатити за цю війну своїми активами.

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