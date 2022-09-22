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Війна з Росією: хроніка
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Росія має заплатити за цю війну своїми активами, – Зеленський про "формулу миру"

22 вересня, 2022 четвер
01:27
війна з Росією Зеленський виступив на засіданні Генасамблеї ООН

Володимир Зеленський пропонує створити спеціальний трибунал для покарання країни-агресора та закликає Генасамблею ООН підтримати міжнародний механізм компенсації

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на 77-й Генасамблеї ООН.

Такий трибунал стане сигналом для всіх потенційних агресорів про те, що такі дії будуть покарані, вважає Президент.

"Росія має заплатити за цю війну своїми активами, плата активами – це одне з найгірших покарань для російських чиновників, які понад усе цінують гроші", – говорить він.

Другим пунктом йдеться про захист життя: "Поки триває сесія Генасамблеї, в українському місті Ізюм продовжується ексгумація людей із братських могил, – наголошує Зеленський. – Це тіла жінок, чоловіків, дітей. Військових і цивільних. Там є ціла родина: батько, мати, дівчатка шести і восьми років".

Кожна держава, яка потерпає від агресора, повинна мати можливість та засоби, щоб захистити себе. Як наголосив Президент, Україна вимагає покарання за вбивства, приниження, вторгнення на територію суверенної держави та усі звірства, які вчинила Росія проти українського народу і усього світу. 

  • Як заявив Володимир Зеленський на Global Food Security Summit, держава, яка провокує голод, має отримувати від світу найжорсткішу реакцію.

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