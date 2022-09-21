Відео виступу Зеленського з'явилось на youtube-каналі ОП.

"Дуже важливе визначення – визначення права, а не привілею, права, а не фортуни, права, а не примхи клімату. Право на їжу. Право на захист від голоду. Право! Україна вважає це право невіддільним для всіх людей, для всіх країн. Кожна людина у світі має бути позбавлена голоду й навіть його загрози. Кожна країна у світі має бути надійно захищена від голоду. А будь-яка держава, яка провокує голод, яка намагається зробити доступ до їжі якимось привілеєм, яка пробує поставити захист народів від голоду в залежність від усмішки фортуни чи милості якогось диктатора, – така держава має отримувати від світу найжорсткішу реакцію. Реакцію, як за застосування зброї масового ураження – хімічної, біологічної чи ядерної", - йдеться у промові президента.

За словами Зеленського, поширення голоду – "така ж аморальна й нелюдська зброя масового ураження, як поширення смертоносних бактерій чи радіації".

"Це – позиція України. Це позиція нації, яка втратила мільйони людей унаслідок голодоморів. Тому ми особливо відчуваємо, що насправді означають слова "продовольча безпека". Що таке право на захист від голоду. Що таке право на їжу. І я хочу запевнити ООН, що Україна й надалі буде гарантом Продовольчої програми. Зокрема, ми вже допомагаємо Сомалі та Ефіопії. Африка, Азія, Європа, Американський континент... Хоч би де було потрібне продовольство, ми готові експортувати й допомагати. І ми закликаємо вас до солідарності", - сказав президент України Володимир Зеленський.

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