Росія має на меті захоплення Донбасу після невдалої спроби взяти Київ, - Пентагон

Про це повідомляє Washington Post, з посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

Він зазначив, що колона, яка зараз просувається на південь від російського кордону, включає командний елемент, батальйон підтримки, вертолітну підтримку і піхотинців. Представник США назвав це "явним доказом" того, що Росія вже має на меті захоплення Донбасу після невдалої спроби взяти Київ.

Останніми днями Росія зосередила більшу частину своїх авіаударів на Донбасі.

Зазначається, що незрозуміло, коли Росія може розпочати новий наступ.

За минулу добу, 11 квітня, захисники Донбасу відбили 6 атак ворога, знищили 43 одиниці техніки та 6 повітряних цілей.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb