Захисники Донбасу відбили 6 атак ворога, знищили 43 одиниці техніки та 6 повітряних цілей, - штаб ООС

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

"Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 5 одиниць броньованої та 26 одиниць автомобільної техніки, 8 артилерійських систем противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарата ворога", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо Повітряні сили ЗСУ за минулу добу збили сім повітряних цілей.

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