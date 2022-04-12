Захисники Донбасу відбили 6 атак ворога, знищили 43 одиниці техніки та 6 повітряних цілей, - штаб ООС
Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 6 атак ворога та завдали втрат російським окупантам
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.
"Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 5 одиниць броньованої та 26 одиниць автомобільної техніки, 8 артилерійських систем противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарата ворога", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо Повітряні сили ЗСУ за минулу добу збили сім повітряних цілей.
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