Росія має всі ознаки фашизму: це не про Путіна, а про все хворе суспільство, - Чалий

Дипломат розповів про це в етері Еспресо.TV.



"На мій погляд, Росія має всі ознаки нового типу фашизму. Хтось каже, нацизм, я бачу фашизм. І ці ознаки чітко проявляються. Це не лише про одного президента країни-агресорки Путіна, це про хворе суспільство. Дуже багато росіян, які не погоджувалися зі владою в РФ, у 2014 році виїхали. Вже тоді пройшла межа між тим, чи є Путін, Патрушев, Шойгу та ін, чи це взагалі проблема всієї Російської Федерації", - зазначив Чалий.



На думку дипломата, нам доведеться мати справу з усією Росією аж до зміни режиму.



"Хоча залишається відкритим питання, чи буде мати вплив у РФ "ліберальний" бізнес, який раніше мав вплив. Але все рівно, гроші на Росію будуть впливати, особливо зараз. Якщо не вдасться таким чином скинути режим Путіна - то національно-визвольні рухи, які неминуче, рано чи пізно за такої моделі в Росії будуть. Коли це буде - невідомо. Нам чекати не варто, адже весь хід війни показує, що з кордонів Російської Федерації загроза буде постійно", - зауважив Валерій Чалий.

Нагадаємо, у телефонній розмові з італійським премʼєром Маріо Драґі Путін заявив, що припинення вогню в Україні "не на часі".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з колегою із Росії Володимиром Путіним планує обговорити питання окупованих РФ українських Криму та Донбасу.