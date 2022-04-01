Росія має всі ознаки фашизму: це не про Путіна, а про все хворе суспільство, - Чалий
Надзвичайний і Повноважний посол України у США 2015-2019 рр, дипломат Валерій Чалий вважає, що Російська Федерація має всі ознаки фашизму і мова не лише про президента Путіна, а про все хворе суспільство
Дипломат розповів про це в етері Еспресо.TV.
"На мій погляд, Росія має всі ознаки нового типу фашизму. Хтось каже, нацизм, я бачу фашизм. І ці ознаки чітко проявляються. Це не лише про одного президента країни-агресорки Путіна, це про хворе суспільство. Дуже багато росіян, які не погоджувалися зі владою в РФ, у 2014 році виїхали. Вже тоді пройшла межа між тим, чи є Путін, Патрушев, Шойгу та ін, чи це взагалі проблема всієї Російської Федерації", - зазначив Чалий.
На думку дипломата, нам доведеться мати справу з усією Росією аж до зміни режиму.
"Хоча залишається відкритим питання, чи буде мати вплив у РФ "ліберальний" бізнес, який раніше мав вплив. Але все рівно, гроші на Росію будуть впливати, особливо зараз. Якщо не вдасться таким чином скинути режим Путіна - то національно-визвольні рухи, які неминуче, рано чи пізно за такої моделі в Росії будуть. Коли це буде - невідомо. Нам чекати не варто, адже весь хід війни показує, що з кордонів Російської Федерації загроза буде постійно", - зауважив Валерій Чалий.
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- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з колегою із Росії Володимиром Путіним планує обговорити питання окупованих РФ українських Криму та Донбасу.
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