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Росія масштабно обстріляла Сумщину з артилерії, мінометів та РСЗВ

2 вересня, 2022 п'ятниця
01:08
війна з Росією Сумщина, російські обстріли

За день, 1 вересня, російський агресор здійснив 7 обстрілів 5 громад Сумської області

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від російських ударів постраждали території Краснопільської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Есманської та Кириківської громад.

"Зафіксовано понад 100 прильотів. Били зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ. На щастя, без жертв. Але є руйнування. Внаслідок обстрілу Киріківської громади о 17.20 пошкоджено два автомобілі, гараж та житловий будинок у селі Майське", - повідомив Живицький.

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