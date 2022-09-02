Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від російських ударів постраждали території Краснопільської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Есманської та Кириківської громад.

"Зафіксовано понад 100 прильотів. Били зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ. На щастя, без жертв. Але є руйнування. Внаслідок обстрілу Киріківської громади о 17.20 пошкоджено два автомобілі, гараж та житловий будинок у селі Майське", - повідомив Живицький.

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