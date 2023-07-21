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OPINION

Росія може втратити "сирійський експрес" у Чорному морі

Михайло Гончар
21 липня, 2023 п'ятниця
08:07
Погляд Михайло Гончар

Заява міністерства оборони означатиме, що будь-яке судно, яке прямуватиме до портів, які контролює Росія, розглядатиметься як військова ціль

Класна заява МОУ:

"Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. Крім того, судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року".

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Якраз вчора на Кримській платформі акцентував на конкретному прикладі, що путіноїди тягають собі снаряди через Босфор "сирійським експресом" (певно за бакшиш туркам):

- у порту Новоросійськ під завантаженням судно класу Ro-Ro “Sparta IV”. На його борт завантажено понад 50 артилерійських систем та зенітних комплексів. Означена техніка буде доставлена у Сирію в порт Тартус. А назад судно піде з вантажем 122-мм снарядів, бо з квітня на заводі № 790 в містечку Сафіра поблизу Алеппо організовано виробництво артилерійських снарядів для потреб російської армії.

"Сирійський експрес" тепер працює і реверсивно. Вибірковість у трактуванні Конвенції Монтрьо та додатків до неї Росією, Україною і Туреччиною дозволяє такий трафік на користь агресора...

Настав час внести корективи в графік "сирійського експреса" - вирубити його. Діяти потрібно згідно з підходом Горбуліна — Залужного, чому й відповідає заява МОУ.

Настав час для переконливої дипломатії "Нептуна" і "Гарпуна"!

Джерело

Про автора.  Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

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