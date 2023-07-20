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Головна Війна з Росією У Чорному морі діятимуть нові правила, все йтиме до його демілітаризації, - експерт Defense Express Рябих
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У Чорному морі діятимуть нові правила, все йтиме до його демілітаризації, - експерт Defense Express Рябих

20 липня, 2023 четвер
16:39
Війна з Росією Чорне море

Наразі створилися нові умови для протистояння в Чорному морі - Україна має достатньо засобів, щоб активно протидіяти російському флоту

Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Від Міноборони України надійшла адекватна відповідь на дії РФ. Оголошені райони, де небезпечно чи заборонено пересуватися. Це удар по РФ, яка не очікувала такого кроку. Подивимось, як вона зможе пережити цей крок", - сказав він.

Рябих додав, що наразі Україна має достатньо засобів, щоб активно протидіяти російському флоту.

"Останні удари по Одесі кораблі Чорноморського флоту РФ вже завдавали із захищених бухт, побоюючись виходити в море. Удар Сил оборони по Керченському мосту був дистанційним. Спостерігачі говорять, що окрім ракет "Нептун", Harpoon - Україна має цілий ряд дронів-камікадзе, які розширюють дальність дії в акваторії Чорного моря. Крім дронів-камікадзе, які пливуть водною поверхнею, є ще комбіновані дрони, які пливуть на глибині. Їх дуже важко виявити - вони дуже ефективні для протидії кораблям противника", - зазначив експерт.

На його думку, наразі створилися нові умови для протистояння в Чорному морі.

"Здається, вже скоро ми будемо говорити про інші правила у Чорному морі. Надалі все йтиме до того, щоб це море було демілітаризоване і використовувалося лише для вільної торгівлі. Це станеться, коли закінчать з цим режимом і агресією  РФ проти України", - підсумував Рябих.

Припинення Росією дії "зернової угоди" 

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. А Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. Того ж дня Путін назвав умови повернення РФ до "зернової угоди" та зажадав їх негайного виконання.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що єдиною відповіддю Євросоюзу на погрози РФ обстрілювати українські судна із зерном може бути тільки збільшення військової допомоги Україні.

Міністерство оборони оголосило, що з 21 липня всі судна, що прямують до акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських портів на тимчасово окупованій території, Україна може розглядати як воєнні вантажі

Україна
Росія
Міністерство оборони
зерно
зернові
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