Про це йдеться на сайті ЄС.

Він наголосив на необхідності надавати саме ту підтримку, якої потребує Україна.

"Міністрам доведеться обговорити, як діяти далі, але вихід лише один: збільшити військову підтримку України. Якщо її бомблять, ми повинні забезпечити засоби ППО. Якщо росіяни використовують безпілотники, ми повинні надати українцям протиповітряні засоби для знищення цих безпілотників. Але масовані атаки цих останніх трьох ночей вимагають відповіді з нашого боку, відповідь може бути лише одна, окрім риторики – надання додаткових військових ресурсів", - каже Боррель.

Глава Євродипломатії заявив, що збирається представити пропозицію щодо збільшення підтримки України через Європейський фонд миру. Наразі посадовець не зазначив, про яку суму підтримки йдеться.

Він наголосив, що ситуація в Одеському порту складна і нетипова.

"В Одеському порту зараз дуже важка ситуація. Це щось нове, тому що досі зерно принаймні експортували, але не знищували", - сказав Боррель.

Він зазначив, що те, що РФ вважатиме будь-яке судно військовим кораблем є кроком далі, для перешкоджання експорту зерна з України. Боррель наголошує, що це призведе для наслідків як у самій Україні, так і в усьому світі.

"Це має два види наслідків: по-перше, для самої України – позбавлення її ресурсів – і по-друге, для решти світу, який позбавляється критичної сировини", - пояснив дипломат.

Припинення Росією дії "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. А Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії.

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. Того ж дня Путін назвав умови повернення РФ до "зернової угоди" та зажадав їх негайного виконання.