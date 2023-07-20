Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Дзеркальна відповідь: Україна розглядатиме судна, що прямують до підконтрольних РФ портів Чорного моря, як воєнні цілі

Дзеркальна відповідь: Україна розглядатиме судна, що прямують до підконтрольних РФ портів Чорного моря, як воєнні цілі

20 липня, 2023 четвер
15:08
Війна з Росією російські військові кораблі в Чорному морі

Міністерство оборони оголосило, що з 21 липня всі судна, що прямують до акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських портів на тимчасово окупованій території, Україна може розглядати як воєнні вантажі

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України.

Зазначається, що такий режим почне діяти з 00:00 21 липня. Міноборони також попереджає про відповідні ризики, що випливають з цього режиму.

"Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками", - йдеться у заяві.

Крім того, відтепер судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена.

Міноборони пояснює, що таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що "Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки", в першу чергу для російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та тимчасово окупованих українських портів.

"Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво. Доля крейсеру "Москва" доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі", - йдеться у заяві.

Припинення Росією дії "зернової угоди" 

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. А Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. Того ж дня Путін назвав умови повернення РФ до "зернової угоди" та зажадав їх негайного виконання.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що єдиною відповіддю Євросоюзу на погрози РФ обстрілювати українські судна із зерном може бути тільки збільшення військової допомоги Україні.

Міністерство оборони
зерно
санкції проти Росії
Читайте також:
19 липня, 2023 середа
СБУ затримала власників заводу з виробництва алкоголю, які вели спільний бізнес з окупантами на Луганщині
20 липня, 2023 четвер
Шеф MI-6 заявив, що Путін уклав угоду з Пригожиним, "аби врятувати свою шкуру"
Анналена Бербок
19 липня, 2023 середа
Ракети Путіна б'ють і по найбідніших людях світу: очільниця МЗС Німеччини відреагувала на нічну атаку РФ по Одещині
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.63
    Купівля 36.63
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 40.93
    Продаж 41.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
20 липня
15:35
ЧВК Вагнер
Британія запровадила санкції проти росіян, пов’язаних із діяльністю ПВК Вагнера в Африці
15:30
домедична допомога
У Києві відбудуться тренінги з домедичної допомоги на 12 станціях метро
15:29
Ексклюзив
Реджеп Ердоган
Російські експерти стверджують, що Ердоган почав вести недружню політику щодо РФ, - головний редактор видання BlackSeaNews
15:11
Художник Рутковскі занепокоєний використанням його імені в генеративному ШІ
14:57
Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів
"Готові до різних сценаріїв": у міноборони Польщі відреагували на спільні навчання вагнерівців та армії Білорусі
14:38
санкції проти Росії
Рада ЄС на пів року продовжила санкції проти окремих секторів економіки РФ
14:30
Ексклюзив
ядерна зброя рф ракета
Путін підвищує ставки і рівень шантажу, - Юсов про ядерну загрозу з Білорусі
14:21
Жозеп Боррель
"Вихід один - збільшити військову підтримку України": Боррель розповів, як ЄС відповість на погрози РФ обстрілювати судна із зерном
14:16
на фото: наслідки російського обстрілу Харківщини
Потрапив під обстріл з танків, коли їхав до аптеки по ліки: у Козачій Лопані загинув 61-річний чоловік
14:15
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:02
OPINION
Вадим Денисенко
Чи можна зупинити процес самопожирання?
13:58
Щодня Сили оборони просуваються від 500 м до 1 км, - Сирський
13:49
Штучний інтелект, ШІ
У Греції науковці створили 10 біобанків, використовуючи можливості ШІ
13:39
Tesla Model Y sport
Маск заявив, що Tesla може надалі знижувати ціни через важкі часи у світовій економіці
13:26
Оновлено
Атака Миколаєва
Вночі Росія обстріляла Сумщину, Чернігівщину, Одещину та Миколаївщину: є руйнування адмінбудівлі та житлового будинку, загиблі та поранені
13:25
covid
Кожна п’ята людина, яка безсимптомно перехворіла на COVID-19, має ген, що може захищати від інфекцій, - дослідження
13:25
Молдова
Молдова денонсувала Конвенцію про Міжпарламентську асамблею СНД
13:09
Ексклюзив
Путін
Воєнний злочинець номер 1 - це Путін, - представник ГУР МО Юсов
13:07
У мережі показали супутникові знімки наслідків вибухів складу боєприпасів на полігоні Криму
13:06
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
У Багдаді захопили та підпалили посольство Швеції через інцидент зі спаленням Корану
13:02
Генерали РФ, які придушували протести херсонців під час окупації міста
СБУ оголосила підозру двом генералам РФ, які придушували протести херсонців під час окупації міста
12:46
Ексклюзив
речник ГУР Андрій Юсов
Багато причетних до воєнних злочинів в Україні росіян вже й так не постануть перед судом, - Юсов про можливість створення аналога ізраїльського "Моссаду"
12:41
ПВК Вагнера
У Білорусі сталася сутичка між ПВК Вагнера та прикордонниками, - ЦНС
12:25
Зеленський
Немає у держави-зла ракет, які були б сильніші за нашу волю, - Зеленський про нічну атаку РФ
12:15
Ігор Кушнір
Правоохоронці проводять слідчі дії на об'єктах, пов'язаних із Київміськбудом
12:05
OPINION
Якуб Логінов
Словаки у Польщі протестували через спекуляції на тему "Волинської різні"
12:04
скіфське золото
Колекцію "Скіфське золото" планують зберігати у Нацмузеї історії України в Києві
11:57
На фото: Юрій Горбунов
"Це невеликі кошти": Горбунов про 33 млн гривень з держбюджету на серіал "Смт Інгулець"
11:01
ПВК Вагнер
Кількість вагнерівців у Білорусі зростає: у ДПСУ розповіли, чи становлять найманці загрозу
10:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін побоявся їхати в Африку, а Китай причетний до вторгнення РФ в Україну. Акценти світових ЗМІ 20 липня
10:51
Ексклюзив
Вогонь, пожежа
Росіянам тут не раді: підлітки притягнули снаряд в Український дім у Маріуполі й підпалили його, - радник мера
10:45
залишилися без електрики
Через обстріли без світла залишається частина споживачів у шести прифронтових областях. Ситуація в енергетиці
10:45
Збирала розвіддані для російських ударів: оголошено підозру посадовиці Укрзалізниці
10:33
Російські терористи за добу атакували 10 областей України: щонайменше 3 загиблих і 33 поранених. Ситуація в регіонах
10:32
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Важко боротися з такими ракетами, - Ігнат про складнощі роботи ППО з "Онікс"
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: ціни на долар, євро, злотий
10:06
статуя батьківщина мати
Заміна герба СРСР на щиті "Батьківщини-матері": які наративи поширюють російські пропагадисти
10:06
OPINION
Петро Шуклінов
Стадіони почекають. І памʼятники. І вулиці
09:56
SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник Starlink
SpaceX вивела на орбіту ще 15 супутників Starlink
09:37
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі налічується 7 кораблів РФ, один з них - носій "калібрів"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV