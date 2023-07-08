Росія намагається налагодити експорт сільгосппродукції з ТОТ у Китай

Про це інформує Центр національного спротиву.

Так на підконтрольних окупантам підприємствах з виробництва, переробки та зберігання сільгосппродукції, зокрема зернової, загарбники впроваджують автоматизовані системи Федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду, відомої як Россельхознадзор. Серед програм є підсистеми "Аргус", "Цербер", "Меркурій" (ветеринарний контроль), "Веста" (фітосанітарний).

Ці програми автоматизують процес збору та аналізу інформації про сільгосптовари, які будуть експортувати зі межі країн ЄС. Утім в умовах санкцій, ключовим партнером РФ є Китай. Так зараз Росія активно вивозить награбоване зерно з ТОТ у Сирію та Туреччина під виглядом власного урожаю, але запровадження програм для контролю дозволить їй розширити експорт, зокрема до Китаю.