Росія намагається налагодити експорт сільгосппродукції з ТОТ у Китай
Росія на тимчасово окупованих територіях впроваджує низку автоматизованих систем федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду, які допоможуть розширити експорт сільгосппродукції з ТОТ до Китаю
Про це інформує Центр національного спротиву.
Так на підконтрольних окупантам підприємствах з виробництва, переробки та зберігання сільгосппродукції, зокрема зернової, загарбники впроваджують автоматизовані системи Федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду, відомої як Россельхознадзор. Серед програм є підсистеми "Аргус", "Цербер", "Меркурій" (ветеринарний контроль), "Веста" (фітосанітарний).
Ці програми автоматизують процес збору та аналізу інформації про сільгосптовари, які будуть експортувати зі межі країн ЄС. Утім в умовах санкцій, ключовим партнером РФ є Китай. Так зараз Росія активно вивозить награбоване зерно з ТОТ у Сирію та Туреччина під виглядом власного урожаю, але запровадження програм для контролю дозволить їй розширити експорт, зокрема до Китаю.
- 28 квітня стало відомо, що на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя колаборанти викрадають зерно у фермерів або купують за безцінь та продають його в Росії.
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