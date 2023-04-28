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Колаборанти на півдні перепродають зерно українських фермерів у Росію

28 квітня, 2023 п'ятниця
10:29
Війна з Росією Зерно

На окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя колаборанти викрадають зерно у фермерів, або купують за безцінь та продають його в Росії

Про це інформує Центр національного спротиву.

"На півдні України продовжують грабіж фермерів з подальшим вивезенням українського зерна. Так, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини й Запоріжжя діє однакова схема", - наголошують у відомстві.

Фермери на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя змушені продавати своє зерно за дешево до так званих "державних" підприємств, які насправді контролюються колаборантами.

Повідомляється, якщо фермер покинув регіон, то його зерно "конфіскують", тобто грабують його елеватор і перевозять до Росії. Колаборанти перепродають зерно українців за ринковою ціною в країні-спонсорці тероризму, а різницю забирають собі.

Це не перший випадок грабунку аграрного сектора на тимчасово окупованих територіях.

Росія створила спеціальну установу для "розподілу гуманітарної допомоги", яка по факту є філіалом держрезерву. За її наказом місцевим аграріям доводиться віддавати частину свого врожаю безплатно або за символічну плату.

  • У липні 2022 року російські судна з 54 тис. тонн украденого в України зерна зайшли до портів Сирії.
  • На окупованій частині Запорізької області росіяни вимагають від фермерів здавати їм зерно за копійки.

Росія
російська армія
зерно
колаборанти
Економіка
зернові
воєнні злочини Росії
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