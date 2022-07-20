Судна окупантів із 54 тис. тонн украденого в України зерна зайшли до портів Сирії
Російські судна з 54 тис. тоннами украденого в України зерна зайшли до портів Сирії, окупанти планують вивозити зерно на Близький Схід та до Північної Африки
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у телеграмі.
За даними розвідки, російські окупанти продовжують незаконний вивіз зерна з України.
"Російські суховантажні судна "Матрос Кошка" та "Матрос Пожинич" з викраденою українською сільськогосподарською продукцією (зерно, загальною масою 54 тис. тонн) 13 липня планували захід до порту Бейрут (Ліван). Оператор суден – російська компанія Crane Marine Contractor LLC (Астрахань). Однак ліванська влада заборонила їхнє розвантаження. У зв’язку з цим судна були перенаправлені до Сирії, в порти Латакія та Тартус", - пише ГУР.
Також у повідомленні зазначається, що росіяни з Сирії крадене українське зерно хочуть вивозити вантажівками до інших країн Близького Сходу та Північної Африки.
За даними розвідки, окупанти намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі, щоб вивозити крадений український метал.
"Окупанти намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі. Насамперед планується встановити сполучення з Ростовом-на-Дону для вивезення українського металу. Втім, суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроструму для роботи порту", - повідомляє ГУР.
- Офіс генпрокурора України повідомив про підозру двом капітанам російських суден, які перевозили крадене українське зерно.
- Морський коридор для перевезення українських зернових запрацює наступного тижня, після підписання документа про його створення.
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