Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у телеграмі.

За даними розвідки, російські окупанти продовжують незаконний вивіз зерна з України.

"Російські суховантажні судна "Матрос Кошка" та "Матрос Пожинич" з викраденою українською сільськогосподарською продукцією (зерно, загальною масою 54 тис. тонн) 13 липня планували захід до порту Бейрут (Ліван). Оператор суден – російська компанія Crane Marine Contractor LLC (Астрахань). Однак ліванська влада заборонила їхнє розвантаження. У зв’язку з цим судна були перенаправлені до Сирії, в порти Латакія та Тартус", - пише ГУР.

Також у повідомленні зазначається, що росіяни з Сирії крадене українське зерно хочуть вивозити вантажівками до інших країн Близького Сходу та Північної Африки.

За даними розвідки, окупанти намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі, щоб вивозити крадений український метал.

"Окупанти намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі. Насамперед планується встановити сполучення з Ростовом-на-Дону для вивезення українського металу. Втім, суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроструму для роботи порту", - повідомляє ГУР.

Офіс генпрокурора України повідомив про підозру двом капітанам російських суден, які перевозили крадене українське зерно.

Морський коридор для перевезення українських зернових запрацює наступного тижня, після підписання документа про його створення.

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