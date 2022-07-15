Капітанам суден РФ, які перевозили українське зерно, повідомили про підозру

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

За даними слідства, капітани суден "Матрос Позинич" та "Михайло Ненашев" під прапорами РФ незаконно заходили та виходили із закритого Севастопольського морського торговельного порту.

Слідчі зазначають, що підозрювані періодично вимикали "AIS" (Автоматична ідентифікаційна система) та вносили до неї неправдиві дані, ніби судна рухаються в порти РФ, а не в закриті морські порти тимчасово окупованого Криму.

"За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя повідомлено про підозри двом капітанам російських суден, за фактом порушення порядку в’їзду/виїзду з/на тимчасово окуповану територію півострова Крим під час перевезення награбованого окупантами українського зерна (ч. 2 ст. 332-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Стаття, яку інкримінують підозрюваним передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

29 травня супутникові знімки Maxar свідчили, що російське вантажне судно, повне зерна, яке викрали з українських ферм, прибуло до сирійського порту Латакії. Це був другий його рейс за останній місяць.

5 липня дані супутників підтверджували, що Росія вивозить крадене українське зерно в Туреччину.

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