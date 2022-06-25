Росія намагається перешкодити постачанням зброї в Україну, але безсила, - СNBC

Про це повідомляє CNBC.

Росія намагається, але не змогла перешкодити постачанням західної зброї, яка надходить в Україну, включаючи системи більшої дальності, які, як сподівається Київ, будуть вирішальними на полі бою, — заявив 24 червня високопоставлений представник оборони США.

Він також сказав, що вихід українських військ з Сєверодонецька дозволить їм зайняти кращу оборонну позицію.

"Виводячи українські збройні сили зі Сєверодонецька, командування обирає позиції, де вони можуть краще себе захищати", – сказав чиновник на умовах анонімності.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 24 червня, що єдиною перевагою, яка є у Росії, — це артилерія. Якщо Захід дасть необхідну зброю, ЗСУ переможуть у цій війні.

24 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські війська на фронті можуть застосовувати по Збройних силах України до тисячі снарядів на годину.

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