Росія намагається перешкодити постачанням зброї в Україну, але безсила, - СNBC
Росія намагається перешкодити постачанням зброї великої дальності в Україну, але не змогла домогтися успіху
Про це повідомляє CNBC.
Росія намагається, але не змогла перешкодити постачанням західної зброї, яка надходить в Україну, включаючи системи більшої дальності, які, як сподівається Київ, будуть вирішальними на полі бою, — заявив 24 червня високопоставлений представник оборони США.
Він також сказав, що вихід українських військ з Сєверодонецька дозволить їм зайняти кращу оборонну позицію.
"Виводячи українські збройні сили зі Сєверодонецька, командування обирає позиції, де вони можуть краще себе захищати", – сказав чиновник на умовах анонімності.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 24 червня, що єдиною перевагою, яка є у Росії, — це артилерія. Якщо Захід дасть необхідну зброю, ЗСУ переможуть у цій війні.
- 24 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські війська на фронті можуть застосовувати по Збройних силах України до тисячі снарядів на годину.
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