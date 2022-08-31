Росія намагається утримати позиції та відновити логістику на Півдні, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Запорізький напрямок

Росія обстріляла населені пункти Бурлацьке, Кам’янське, Новопіль, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Времівка, Новоіванівка та Мала Токмачка.

Ворог задіяв авіацію для ударів біля Червоного, Дорожнянки і Новосілки.

Південнобузький напрямок

Противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій. Вживає заходів з поповнення втрат та відновлення логістичного забезпечення угруповання військ.

"Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Олександрівка, Лупареве, Червоний Яр, Киселівка, Квітневе, Велике Артакове, Шевченкове, Миколаїв, Біла Криниця, Посад-Покровське, Ольгине, Добрянка та Тополине. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Андріївка, Ольгине і Плотницьке. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА", - пише Генштаб.

31 серпня у Донецькій області російські окупанти намагались наступати в напрямку Бахмута, але ЗСУ стримали агресора.

На Заході та Півночі України окупанти ведуть повітряну розвідку у прикордонних районах з території Білорусі та Росії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb