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Окупанти ведуть повітряну розвідку прикордонних районів України з території Білорусі та РФ

31 серпня, 2022 середа
19:57
війна з Росією повітряна розвідка

На Заході та Півночі України окупанти ведуть повітряну розвідку у прикордонних районах з території Білорусі та Росії

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай і Блешня Чернігівської області та Дмитрівка і Кіндратівка Сумської області.  Продовжує ведення повітряної розвідки прикордонних районів БпЛА", - пишуть в ЗСУ.

Харківський напрямок 

Із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії російський агресор обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дуванка, Соснівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Циркуни, Старий Салтів, Шестакове, Норцівка та Гусарівка.

РФ підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Завдали авіаційних ударів по району Руських Тишків. Здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Прудянки.

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