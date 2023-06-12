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Росія намагається знищити Херсон, контрнаступ України має перші успіхи. Акценти світових ЗМІ 12 червня

Андріана Стахів
12 червня, 2023 понедiлок
12:00
Світ про Україну міжнародний огляд

Фокусною темою світових медіа продовжує залишатись контрнаступ, зокрема перший поступ ЗСУ, звільнення кількох населених пунктів на Донеччині, а також спроби Росії всіма своїми діями знищити Херсон, передовсім через підрив Каховської ГЕС

На таких темах акцентують міжнародні видання 12 червня:

Український контрнаступ має перший поступ

Більшість іноземних видань підхопили новину про перші успіхи українського контрнаступу. Йдеться про звільнення трьох населених пунктів у Донецькій області. Українська 68 бригада опублікувала відео, на якому її солдати піднімають синьо-жовтий прапор над селом Благодатне. Заступник міністра оборони заявив, що українські війська також зайняли сусіднє село Макарівка, а Українська добровольча армія заявила, що повернула собі сусідній населений пункт Нескучне. Зокрема, на цих успіхах акцентує The New York Times, але разом із тим видання наголошує – очікується, що військова операція буде широкомасштабною, але поки що вона складається здебільшого з пробних атак і маневрів. У виданні вважають, що ще рано говорити про конкретні результати: "Яким би обмеженим він не був на цю мить, наступ був запеклим, з боями, зосередженими вздовж фронту на півдні та сході. Українці, оснащені нещодавно придбаними танками і бронемашинами, намагаються як відновити свої позиції, так і переконати західних союзників у тому, що їхня боротьба все ще варта того, щоб її підтримати".

Разом із тим NYT також ділиться думками експертів щодо того, що росіяни за стільки часу встигли побудувати шари потужної оборони (з окопами, бункерами, мінними полями, бетонними танковими перешкодами і гарматними позиціями), а рівнинна місцевість робить війська, що наступають, вразливими для московської артилерії і авіації. Посилаючись тут на проросійських військових блогерів, додає також скрін з відео, на якому начебто 3 танки Leopard 2 німецького виробництва і 8 бойових машин Bradley американського виробництва покинуті українськими військовими.

Тим часом у The Washington Post вважають, що цей контрнаступ може продиктувати подальшу долю війни. Бої вже розпочались та мають свій характер. Україна разом із союзниками сподіваються, що переважаюча вогнева міць і підготовка нових бронетанкових бригад за підтримки Заходу дозволять прорвати укріплені лінії російських військ. Експерти, однак, вважають, що процес буде більше схожим на виснажливі бої, які передували звільненню Херсона, ніж на блискавичну кампанію, яка розгромила російські війська в Харкові. 

The Guardian наголошує на тому, що Благодатне, Макарівка та Нескучне – це перші населені пункти, звільнення яких підтверджене від початку контрнаступу. Він триває вже близько тижня, додають у виданні, спираючись на повідомлення українських військових та офіційних осіб. "До слова, ми ще не перекинули основні сили, – цитують у медіа українського офіцера із південного фронту. – Так що є підстави вірити в краще". На думку експертів, просування на південь від Великої Новосілки є найбільш значним досягненням контрнаступу сьогодні, але українським військам ще належить пройти певний шлях, перш ніж вони досягнуть головної укріпленої оборонної лінії Росії.

Свіжим матеріалом Politico говорить про звільнення вже четвертого населеного пункту під час контрнаступу – Сторожового. Морські піхотинці української армії в понеділок підняли синьо-жовтий прапор над Сторожовим на Донеччині, каже видання, посилаючись на знайдені відео від українських військових. 

Будинок з Херсонщини прибило до узбережжя Одеси. 10 червня 2023 року

Росія намагається знищити Херсон

Спочатку росіяни намагалися утримати Херсон після захоплення, заявляючи та навіть ширячи плакати "Росія тут назавжди". Проте після того, як ЗСУ звільнили місто, виглядає на те, що Росія вирішила його знищити повністю, вважають у The Washington Post:  "Російські бомбардування призвели до загибелі та поранень сотень людей. Тепер, після місяців обстрілів, місто спустошене повінню, тисячі людей евакуйовані, річка Дніпро забруднена щонайменше 150 тоннами нафти, а Каховське водосховище, критично важливе джерело води, втрачене для цілого регіону, що значною мірою залежить від сільського господарства". У медіа також діяться думками місцевих, які знають точно: саме росіяни зруйнували дамбу, адже так Путін карає їхнє місто і країну за відмову схилитися перед російським пануванням. "Росія використовує тактику випаленої землі, – цитують вони мешканця Херсона та колишнього ведучого Сергія Кіндру, чий 13-річний син загинув від касетної бомби в листопаді, Кіндра переконаний, що це послання Москви: – Якщо не ми, то цієї землі не буде ні в кого".

Про катастрофічні наслідки підриву дамби для Херсона та області в цілому пише також The Guardian. Через чотири з половиною дні після прориву дамби в Новій Каховці поступово стають очевидними довгострокові масштаби катастрофи, спричиненої повінню. У місті не лише немає води та світла, а й не працює каналізація. Мешканці Херсонщини не тільки страждають від вже наявних втрат та наслідків, але й бояться можливої пандемії. "Кладовище затоплене, каналізація затоплена", – говорить місцевий мешканець Василь Чорний та стверджує, що бачив труни, які пливли вниз за течією. – Коли вода зійде, буде багато дохлої риби, іншого гниття. У Херсоні зіпсовані колодязі. Вуличні туалети затоплені". Чоловік пережив окупацію, проте катастрофа змусила йог покинути домівку.

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Каховська ГЕС
Контрнаступ ЗСУ
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