Про це пише Sky News.

Усе це відбувається на тлі майбутнього саміту G7, який заплановано на 24 лютого. За даними ЗМІ, взяти в ньому участь запросили й президента України Володимира Зеленського.

Фрегат, озброєний ракетою "Циркон", розгорнуто на 10 днів спільних навчань в Індійському океані. Судно пришвартувалося в Кейптауні минулими вихідними, на ньому можна побачити горезвісні літери Z і V. Інформація про те, що РФ здійснить випробувальний пуск гіперзвукової ракети, не має підтвердження. Уряд ПАР на чолі з президентом Сірілом Рамафосою публічно заявляє про нейтральну позицію щодо війни в Україні.

Видання зазначає, що рішення ПАР провести у себе військові навчання викликало критику всередині країни і посилило побоювання Заходу з приводу російського і китайського впливу в Африці.