Росія напередодні саміту G7 вивела в море фрегат із гіперзвуковою ракетою "Циркон", – Sky News
Росія збирається взяти участь у спільних військово-морських навчаннях із Китаєм і Південною Африкою, на яких випробує гіперзвукову крилату ракету "Циркон"
Про це пише Sky News.
Усе це відбувається на тлі майбутнього саміту G7, який заплановано на 24 лютого. За даними ЗМІ, взяти в ньому участь запросили й президента України Володимира Зеленського.
Фрегат, озброєний ракетою "Циркон", розгорнуто на 10 днів спільних навчань в Індійському океані. Судно пришвартувалося в Кейптауні минулими вихідними, на ньому можна побачити горезвісні літери Z і V. Інформація про те, що РФ здійснить випробувальний пуск гіперзвукової ракети, не має підтвердження. Уряд ПАР на чолі з президентом Сірілом Рамафосою публічно заявляє про нейтральну позицію щодо війни в Україні.
Видання зазначає, що рішення ПАР провести у себе військові навчання викликало критику всередині країни і посилило побоювання Заходу з приводу російського і китайського впливу в Африці.
- 30 листопада 2021 року РФ вже випробовувала гіперзвукову ракету "Циркон".
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