РФ випробувала гіперзвукову ракету "Циркон"
Військовий флот РФ у рамках завершення циклу випробувань гіперзвукової ракетної зброї провів стрільбу ракетою "Циркон"
Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.
"Екіпаж фрегата Північного флоту "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" у рамках завершення циклу випробувань гіперзвукової ракетної зброї здійснив чергову стрільбу ракетою "Циркон", - йдеться у повідомленні.
Ракету запустили з акваторії Білого моря по мішені на морській позиції, що знаходилася на відстані понад 400 км.
Міноборони РФ назвало випробування успішним.
Попередня випробувальна стрільба по мішені на морській позиції була проведена екіпажем цього фрегата двома тижнями раніше.
- Нагадаємо, 17 листопада Пентагон висловив занепокоєння випробуванням китайських гіперзвукових ракет.
- У вересні Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.
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