У КНДР заявили про випробування гіперзвукової ракети

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що ракета Hwasong-8 є однією з "п’яти найбільш важливих" систем озброєнь за останні п’ять років.

Там назвали ракету "стратегічною зброєю". Зазвичай це означає, що вона має ядерний потенціал.



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Об’єднаний комітет начальників штабів Сеула заявив, що збройні сили Південної Кореї і США здатні виявити і перехопити цю ракету.

"Судячи з аналізу, вона перебуває на початковій стадії розробки, і її розгортання займе чимало часу", – йдеться в заяві Об’єднаного комітету начальників штабів.



