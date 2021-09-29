У КНДР заявили про випробування гіперзвукової ракети
Північна Корея заявила, що успішно випробувала гіперзвукову ракету
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що ракета Hwasong-8 є однією з "п’яти найбільш важливих" систем озброєнь за останні п’ять років.
Там назвали ракету "стратегічною зброєю". Зазвичай це означає, що вона має ядерний потенціал.
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Об’єднаний комітет начальників штабів Сеула заявив, що збройні сили Південної Кореї і США здатні виявити і перехопити цю ракету.
"Судячи з аналізу, вона перебуває на початковій стадії розробки, і її розгортання займе чимало часу", – йдеться в заяві Об’єднаного комітету начальників штабів.
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