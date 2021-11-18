Пентагон назвав випробування Китаєм гіперзвукової зброї постійною загрозою

Про це очільник Пентагона заявив на брифінгу 17 листопада, передає Голос Америки.



Проведені влітку випробування гіперзвукової ракети викликали у США занепокоєння щодо зростання військового потенціалу КНР.



Ллойд Остін назвав Китай "визначальним викликом" для США у найближчій перспективі.



"Ми продовжуємо робити все можливе, аби розробити відповідні заходи та правильний підхід, які у майбутньому будуть необхідними та ефективними при зіткненні з будь-якою загрозою, чи то з Китаєм, чи з Росією, чи з іншою країною", - додав Остін.



Нагадаємо, раніше розвідка США повідомляла, що у серпні 2021 року армія Китаю таємно випробував гіперзвукову ракету, яка облетіла всю планету.



Гіперзвукова зброя рухається зі швидкістю, яка у п'ять разів перевищує швидкість звуку, тому її складно відстежити.

У вересні Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.