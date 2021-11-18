Пентагон назвав випробування Китаєм гіперзвукової зброї постійною загрозою
Міністр оборони США Ллойд Остін висловив занепокоєння випробуванням китайських гіперзвукових ракет
Про це очільник Пентагона заявив на брифінгу 17 листопада, передає Голос Америки.
Проведені влітку випробування гіперзвукової ракети викликали у США занепокоєння щодо зростання військового потенціалу КНР.
Ллойд Остін назвав Китай "визначальним викликом" для США у найближчій перспективі.
"Ми продовжуємо робити все можливе, аби розробити відповідні заходи та правильний підхід, які у майбутньому будуть необхідними та ефективними при зіткненні з будь-якою загрозою, чи то з Китаєм, чи з Росією, чи з іншою країною", - додав Остін.
Нагадаємо, раніше розвідка США повідомляла, що у серпні 2021 року армія Китаю таємно випробував гіперзвукову ракету, яка облетіла всю планету.
Гіперзвукова зброя рухається зі швидкістю, яка у п'ять разів перевищує швидкість звуку, тому її складно відстежити.
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