Про це пише видання Kyodo з посиланням на джерело в уряді Японії, яка цьогоріч головує в G7.

"Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда запросив Зеленського на відеосаміт... Очікується, що під час зустрічі лідери G7 підтвердять єдність у протидії агресії Росії проти сусіда", - зазначило видання.

Переговори лідерів G7 стануть першими у 2023 році під головуванням Японії.

"На запланованому онлайн-саміті країни Великої сімки: Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати, а також Європейський Союз, імовірно, підтвердять співпрацю у підтримці України", - пише ЗМІ.

Очікується, що серед тем переговорів буде відновлення інфраструктури України та забезпечення стабільного енергопостачання.

Також там може бути порушено питання про запрошення Зеленського на очний саміт об'єднання, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі.