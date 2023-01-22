Японський прем'єр-міністр може відвідати Україну та зустрітися з Зеленським, - Yomiuri
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розглядає можливість поїздки до Києва в лютому: він планує зустрітися з Володимиром Зеленським та відвідати місця, постраждалі від ворожих атак
Про це пише японська газета Yomiuri.
Стверджується, що японський прем'єр планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а також відвідати місця, де велися бойові дії. Пізніше, як пишуть журналісти, планується виступ Фуміо Кісіди з засудженням дій Росії.
"На саміті G7, який відбудеться в травні в Хіросімі, українське питання буде головною темою. З цієї причини прем’єр-міністр сам відвідає Україну та донесе світові важливість спільної підтримки, яка також спрямована на успіх саміту", - зазначили в Yomiuri.
Однак, за даними Yomiuri, влада Японії поки має сумніви щодо безпеки такого візиту.
- Нагадаємо, 12 січня уряд Японії виділив 95 млн доларів на відновлення України, які направлять Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди.
- 18 січня повідомлялося, Японія активно займається проблемами України та готується у "відповідний час" представити плани підтримки країни у війні з Росією.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 42.16Продаж 43.13
- Актуальне
- Важливе