Про це пише японська газета Yomiuri.

Стверджується, що японський прем'єр планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а також відвідати місця, де велися бойові дії. Пізніше, як пишуть журналісти, планується виступ Фуміо Кісіди з засудженням дій Росії.

"На саміті G7, який відбудеться в травні в Хіросімі, українське питання буде головною темою. З цієї причини прем’єр-міністр сам відвідає Україну та донесе світові важливість спільної підтримки, яка також спрямована на успіх саміту", - зазначили в Yomiuri.

Однак, за даними Yomiuri, влада Японії поки має сумніви щодо безпеки такого візиту.

Нагадаємо, 12 січня уряд Японії виділив 95 млн доларів на відновлення України, які направлять Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди.

18 січня повідомлялося, Японія активно займається проблемами України та готується у "відповідний час" представити плани підтримки країни у війні з Росією.

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