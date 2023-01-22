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Японський прем'єр-міністр може відвідати Україну та зустрітися з Зеленським, - Yomiuri

22 січня, 2023 неділя
07:15
Світ Фуміо Кісіда

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розглядає можливість поїздки до Києва в лютому: він планує зустрітися з Володимиром Зеленським та відвідати місця, постраждалі від ворожих атак

Про це пише японська газета Yomiuri.

Стверджується, що японський прем'єр планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а також відвідати місця, де велися бойові дії. Пізніше, як пишуть журналісти, планується виступ Фуміо Кісіди з засудженням дій Росії.

"На саміті G7, який відбудеться в травні в Хіросімі, українське питання буде головною темою. З цієї причини прем’єр-міністр сам відвідає Україну та донесе світові важливість спільної підтримки, яка також спрямована на успіх саміту", - зазначили в Yomiuri.

Однак, за даними Yomiuri, влада Японії поки має сумніви щодо безпеки такого візиту.

  • Нагадаємо, 12 січня уряд Японії виділив 95 млн доларів на відновлення України, які направлять Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди.
  • 18 січня повідомлялося, Японія активно займається проблемами України та готується у "відповідний час" представити плани підтримки країни у війні з Росією.

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Україна
Японія
війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
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