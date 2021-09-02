Росія напряму загрожує семи членам-країнам НАТО, - Резніков

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

На питання щодо переговорів про можливість розміщення в Україні системи ППО Patriot, Резніков відповів: це послідовна політика під час комунікації з США.

"Нам всі говорять: ну, в ЄС ви колись потрапите – але не зараз, в НАТО теж – але не зараз. Окей, ви нас поки не бачите в складі НАТО і ЄС, але ми займаємося питаннями безпеки не тільки України, але і вашої", – сказав він.

За словами віцепрем'єра, в Чорному морі судноплавство – під загрозою.



Три країни НАТО в зоні ризику: Туреччина, Болгарія і Румунія. А аншлюс Росії в Білорусі, прямо впливає на чотири країни НАТО: країни Балтії і Польща.



"Це у ваших інтересах – нам допомогти. Ви теж в цьому повинні бути зацікавлені", – вважає він.

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Резніков додав, що позиція певних країн у Європі та НАТО, – "Не провокувати Росію" - не працює.