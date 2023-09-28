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Росія не має повернутися до Ради ООН з прав людини, поки не понесе відповідальність за всі злочини, - МЗС

28 вересня, 2023 четвер
00:03
Війна з Росією Олег Ніколенко

Речник українського МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Росія не має отримати права повернутися до Ради ООН з прав людини, допоки не понесе відповідальність за всі злочини

Про це він написав у Facebook.

Ніколенко наголосив, що намагаючись повернутися до Ради ООН з прав людини, РФ намагається довести, що може "продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності".

"РФ просуває свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини. Нагадаю, що минулоріч її було позбавлено прав члена у відповідь на повномасштабне вторгнення до України. Таким кроком Росія намагається довести, що вона може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності", - пише речник.

Він також підкреслив, що місце російських воєнних злочинців - на лавах трибуналу.

"Позиція України чітка: Росія не має отримати права повернутися до одного із ключових органів ООН, допоки вона не понесе відповідальність за всі злочини. Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини",ь - йдеться у заяві.

  • Російські дипломати намагаються домогтися того, аби РФ знову прийняли до Ради ООН з прав людини на трирічний термін. Але у Держдепі США вважають, що представництво Росії в органі не узгоджується з її діями в Україні.
Світ
ООН
МЗС України
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