Росія не має повернутися до Ради ООН з прав людини, поки не понесе відповідальність за всі злочини, - МЗС

Про це він написав у Facebook.

Ніколенко наголосив, що намагаючись повернутися до Ради ООН з прав людини, РФ намагається довести, що може "продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності".

"РФ просуває свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини. Нагадаю, що минулоріч її було позбавлено прав члена у відповідь на повномасштабне вторгнення до України. Таким кроком Росія намагається довести, що вона може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності", - пише речник.

Він також підкреслив, що місце російських воєнних злочинців - на лавах трибуналу.

"Позиція України чітка: Росія не має отримати права повернутися до одного із ключових органів ООН, допоки вона не понесе відповідальність за всі злочини. Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини",ь - йдеться у заяві.