Росія не має повернутися до Ради ООН з прав людини, поки не понесе відповідальність за всі злочини, - МЗС
Речник українського МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Росія не має отримати права повернутися до Ради ООН з прав людини, допоки не понесе відповідальність за всі злочини
Про це він написав у Facebook.
Ніколенко наголосив, що намагаючись повернутися до Ради ООН з прав людини, РФ намагається довести, що може "продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності".
"РФ просуває свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини. Нагадаю, що минулоріч її було позбавлено прав члена у відповідь на повномасштабне вторгнення до України. Таким кроком Росія намагається довести, що вона може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності", - пише речник.
Він також підкреслив, що місце російських воєнних злочинців - на лавах трибуналу.
"Позиція України чітка: Росія не має отримати права повернутися до одного із ключових органів ООН, допоки вона не понесе відповідальність за всі злочини. Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини",ь - йдеться у заяві.
- Російські дипломати намагаються домогтися того, аби РФ знову прийняли до Ради ООН з прав людини на трирічний термін. Але у Держдепі США вважають, що представництво Росії в органі не узгоджується з її діями в Україні.
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