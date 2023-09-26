Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини, - ВВС

Про це пише ВВС, посилаючись на копію позиційного документа, який Росія поширює серед членів ООН з проханням про підтримку.

Голосування до Ради ООН з прав людини відбудеться наступного місяця.

У документі Росія обіцяє знайти "адекватні рішення для питань прав людини" і закликає перестати перетворювати Раду на "інструмент, який обслуговує політичну волю однієї групи країн". Таким формулюванням РФ натякає на Захід. У документі також стверджується, що Росія не хоче, щоб ця група "карала нелояльні уряди за їх незалежну та зовнішню політику".

Окрім того, Росія звинувачує "Сполучені Штати та їхніх союзників" у втраті членства.

ВВС нагадує, що Рада ООН з прав людини знаходиться в Женеві й складається з 47 членів, кожен з яких обирається на трирічний термін. На наступних виборах, які відбудуться 10 жовтня, Росія змагатиметься з Албанією та Болгарією за два місця в раді, які зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

У голосуванні візьмуть участь усі 193 члени Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Дипломати поділилися, що Росія веде агресивну кампанію, пропонуючи малим країнам зерно та зброю в обмін на їхні голоси. Таким чином, на думку посадовців, цілком можливо, що Росія може повернутися до Ради.

У звіті цього місяця три агітаційні групи – UN Watch, Фонд прав людини та Центр прав людини Рауля Валленберга – дійшли висновку, що Росія "не відповідає вимогам" для членства в Комісії з прав людини.

"Переобрання Росії в Раду зараз, коли її війна проти України все ще триває, було б контрпродуктивним для прав людини та дало б сигнал про те, що ООН несерйозно ставиться до притягнення Росії до відповідальності за її злочини в Україні", - йдеться у звіті.

Велика Британія також заявила, що "рішуче виступає проти" спроби Росії знову приєднатися до Ради з прав людини.