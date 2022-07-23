Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Цим ударом росія поставила під загрозу історичний центр Одеси, включений до Попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО. Вибухова хвиля пошкодила вікна в будівлі Одеського художнього музею", - сказав Ткаченко.

За словами міністра, незабаром Україна подасть до ЮНЕСКО оновлену версію номінаційного досьє. Це заявка на включення об'єкта культурної спадщини, що може мати видатну універсальну цінність. У документі вказано буферну зону до об'єктів Всесвітньої спадщини. Ткаченко додав, що морський порт розташований впритул до ключових об‘єктів культурної спадщини Одеси.

"Я вкотре закликаю ЮНЕСКО та міжнародну спільноту зробити все, щоб зупинити удари росії по мирних містах України та знищення культурної та природної спадщини. росія не має права бути членом ЮНЕСКО, а тим паче головувати в Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - додав він.

В суботу, 23 липня 2022 року, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі. Внаслідок обстрілу горів морський порт.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі поінформував конгресменів США про російські удари по Україні, зокрема по території Одеського порту. Він наголосив, що це сталось менш ніж за добу після домовленостей у Стамбулі.

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