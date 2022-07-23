Зеленський про удар по Одеському порту: "Хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати"

Про це повідомляють на сайті Офісу президента.

"Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що саме тому Україна не може бути країною, де є "заморожена" війна. За його словами, для нашої держави вкрай необхідно мати змогу робити відповідні кроки з деокупації українських територій.

Під час зустрічі президент також відзначив важливість підтримки України з боку США. За його словами, останній пакет містить вкрай необхідні артилерійські системи HIMARS, снаряди й безпілотні літальні апарати.

В суботу, 23 липня 2022 року, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі. Внаслідок обстрілу горів морський порт.

Раніше ми повідомляли, що делегація членів палати представників США прибула в Київ.

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