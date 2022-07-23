Зеленський про удар по Одеському порту: "Хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати"
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі поінформував конгресменів США про російські удари по Україні, зокрема по території Одеського порту. Він наголосив, що це сталося менш ніж за добу після домовленостей у Стамбулі
Про це повідомляють на сайті Офісу президента.
"Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє", – сказав президент.
Зеленський наголосив, що саме тому Україна не може бути країною, де є "заморожена" війна. За його словами, для нашої держави вкрай необхідно мати змогу робити відповідні кроки з деокупації українських територій.
Під час зустрічі президент також відзначив важливість підтримки України з боку США. За його словами, останній пакет містить вкрай необхідні артилерійські системи HIMARS, снаряди й безпілотні літальні апарати.
- В суботу, 23 липня 2022 року, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі. Внаслідок обстрілу горів морський порт.
- Раніше ми повідомляли, що делегація членів палати представників США прибула в Київ.
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