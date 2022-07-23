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Делегація членів Палати представників США прибула в Київ

23 липня, 2022 субота
16:14
Світ США та Україна

Президент України Володимир Зеленський зустрічає у Києві делегацію Палати представників Конгресу США

Про це Володимир Зеленський повідомив у власному телеграмі.

"Вдячний за останній оголошений пакет безпекової підтримки. Особливо – за вкрай потрібні нам артилерійські системи HIMARS, снаряди й безпілотні літальні апарати. Цінуємо допомогу Сполучених Штатів у захисті нашої території, нашої землі й українського народу", - сказав гарант.

Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна не може бути країною, де є заморожений конфлікт.

"Для нас дуже важливо, щоб Україна могла вживати відповідних заходів щодо деокупації наших територій", - додав він.

  • Системи залпового вогню HIMARS вже знищили понад 30 логістичних обʼєктів російських військ.
  • 22 липня у США розповіли про новий пакет допомоги Україні. Нині, за словами представника Білого дому, загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США становить 8,2 мільярда доларів.

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