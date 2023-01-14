Росія не наважиться на війну проти НАТО, - екс-міністр оборони Латвії Пабрікс

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"В будь-якому випадку ми розглядаємо різні варіанти розвитку подій. В тому числі і напад Росії на країни НАТО. Проте я хотів би наголосити, що Росія не наважиться розпочати війну проти НАТО, а точніше розпочне вторгнення в країни Балтії. Ми дійсно розглядали такі сценарії розвитку подій ще кілька років тому. Проте зараз, коли Росія несе колосальні втрати в України, такі події малоймовірні", - пояснив Пабрікс.

Екс-міністр оборони Латвії зауважив, що країни Балтії завжди готувались до можливого вторгнення РФ

"За останні десять років ми дуже багато інвестували у свою оборону. Ми не боїмось РФ. Країни Балтії є малими державами, але ми дуже потужно інтегровані в НАТО. На нашій території знаходиться дуже серйозний контингент військ НАТО. Тому вторгнення РФ на нашу територію буде виглядати, як безумство", - додав він.

На початку січня стало відомо, що США перекине у Європу одну з бригад своєї армії. Вона буде базуватись у Польщі та Литві впродовж 6 місяців. До складу бригади входять 1275 одиниць техніки.

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