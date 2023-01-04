Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що голландські солдати допомагатимуть транспортувати бригаду американської армії через країну з початку січня до початку лютого. Тоді Американські військові продовжать шлях до Польщі та Литви.

Відомо, що до складу армійської бригади входять 1275 одиниць техніки. Серед них будуть танки M-1 Abrams, бойових машин піхоти Bradley та інша техніка, яка буде перекинута автомобільним, залізничним і водним транспортом до Східної Європи.

Бригада США перебуватиме на території Польщі та Литви протягом шести місяців.

21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

30 грудня президент США Джо Байден підписав законодавчий акт із державним бюджетом на $1,7 трлн, який містить майже $45 млрд допомоги Україні та союзникам для протистояння агресії Росії. Того ж дня у Bloomberg повідомили, що Білий дім розглядає можливість передачі Україні бойових машин Bradley. Аналітик Білого дому назвав ці БМП "по суті, легким танком".

30 грудня Столтенберг закликав країни НАТО продовжити постачання зброї Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb