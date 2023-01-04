Армія США прибуде у Нідерланди для перекидання у Східну Європу, щоб посилити фланг НАТО
Військові США пройдуть Фліссінген, на південний схід від Нідерландів, щоб дістатись Східної Європи і посилити військову присутність на фланзі НАТО
Про це повідомляє Euractiv.
Зазначається, що голландські солдати допомагатимуть транспортувати бригаду американської армії через країну з початку січня до початку лютого. Тоді Американські військові продовжать шлях до Польщі та Литви.
Відомо, що до складу армійської бригади входять 1275 одиниць техніки. Серед них будуть танки M-1 Abrams, бойових машин піхоти Bradley та інша техніка, яка буде перекинута автомобільним, залізничним і водним транспортом до Східної Європи.
Бригада США перебуватиме на території Польщі та Литви протягом шести місяців.
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